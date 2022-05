CDU und Grüne in NRW nehmen Sondierungsgespräche auf

CDU und Gr├╝ne in NRW nehmen Sondierungsgespr├Ąche auf

CDU und Gr├╝ne wollen kommende Woche Sondierungsgespr├Ąche ├╝ber eine m├Âgliche Koalition in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Gremien beider Parteien h├Ątten sich am Sonntag daf├╝r ausgesprochen, wie CDU und Gr├╝ne am Abend mitteilten.