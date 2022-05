CDU und Grüne in NRW starten Sondierungen

Die CDU-Landtagsfraktion will am Dienstag den neuen Landtagspr├Ąsidenten nominieren. Es gilt als wahrscheinlich, dass Amtsinhaber Andr├ę Kuper erneut an die Spitze des Landtags gew├Ąhlt wird. Der 61-J├Ąhrige hat das protokollarisch h├Âchste Amt im Land seit 2017 inne. Der neue Landtag konstituiert sich am 1. Juni.