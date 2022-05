CDU-Vorstandsmitglied Güler wirbt für Schwarz-Grün im Bund

Nach dem Start schwarz-gr├╝ner Sondierungen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat CDU-Vorstandsmitglied Serap G├╝ler auch f├╝r ein B├╝ndnis mit den Gr├╝nen im Bund geworben. Der D├╝sseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte sie, Schwarz-Gr├╝n habe das Potenzial, die "Koalition der Zukunft" in Deutschland zu werden. "In der aktuellen Situation w├Ąre eine schwarz-gr├╝ne Koalition im Bund definitiv besser f├╝r das Land als die Ampel." Wie sehr die Gr├╝nen in der Realpolitik angekommen seien, zeigten gerade Wirtschaftsminister Robert Habeck und Au├čenministerin Annalena Baerbock.