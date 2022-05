LKA-Experte: Rocker werden wieder stärker sichtbar

Nach zwei vergleichsweise ruhigen Jahren w├Ąhrend der Corona-Pandemie rechnet die Polizei mit einer R├╝ckkehr der Rocker in die ├ľffentlichkeit. "Wir erwarten schon bald mehr Ausfahrten, mehr Veranstaltungen und entsprechend mehr Polizeieins├Ątze", sagte der neue Rocker-Experte des Landeskriminalamts (LKA) NRW, Achim Schmitz, der Deutschen Presse-Agentur.

Gr├Â├če und Struktur der Rocker-Szene seien in den vergangenen zwei Jahren im Wesentlichen unver├Ąndert geblieben, sagte Schmitz. Mit einer gro├čen Ausnahme: "Das Bandidos-Verbot hat sehr wohl etwas bewirkt. Die Bandidos sind damit aus dem ├Âffentlichen Bild in Nordrhein-Westfalen verschwunden. Das war eine der umfassendsten Verbotsma├čnahmen gegen dieses Milieu insgesamt und hat auch die mit Abstand gr├Â├čte Wirkung erzielt - nach allem, was wir bislang wissen."