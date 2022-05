CDU und Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist der Weg frei f├╝r Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Gr├╝nen. Am Sonntag stimmten Spitzengremien beider Parteien daf├╝r. In D├╝sseldorf sagte der erweiterte Landesvorstand der NRW-CDU einstimmig Ja zur offiziellen Aufnahme von Koalitionsgespr├Ąchen. Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st bekannt. Auch der Parteirat der NRW-Gr├╝nen hatte in Essen kurz zuvor einstimmig Ja gesagt - bei sieben Enthaltungen.