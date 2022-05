"Sie sind transfeindlich" US-Star l├Âst Shitstorm gegen D├╝sseldorfer Club aus Von t-online , mtt Aktualisiert am 30.05.2022 - 19:29 Uhr Lesedauer: 2 Min. Hunter Schafer (Archivbild): Die Schauspielerin verbreitete die Anschuldigungen in einem Live-Video. (Quelle: PA Images/imago-images-bilder)

Die US-Schauspielerin Hunter Schafer hat schwere Vorw├╝rfe gegen einen deutschen Techno-Club erhoben. Ihre Freundin sei abgewiesen worden, "weil sie trans ist". Seither hagelt es Ein-Sterne-Rezensionen bei Google.

"Kommt nicht in den Silq Club. Es ist es nicht sicher f├╝r Menschen, die transgender sind." Mit diesen Worten hat US-Star Hunter Schafer einen Shitstorm gegen einen D├╝sseldorfer Nachtclub ausgel├Âst.

In der Nacht auf Sonntag war die 23-j├Ąhrige Schauspielerin vor dem Silq Club live gegangen. Sichtlich aufgebracht erkl├Ąrte sie bei Instagram, dass ein T├╝rsteher ihre Assistentin nicht in den Laden in der Altstadt gelassen habe, "weil sie trans ist".

Hunter Schafer fordert User auf: "Take them out!"

"Fuck Silq", rief Schafer, die in der HBO-Jugendserie Euphoria eine der Hauptrollen spielt. "Sie sind transfeindlich. Internet, mach was. Take them out!" Sinngem├Ą├č ├╝bersetzt bedeutet das so viel wie: "Macht sie platt."

Schon kurz darauf reagierte der Club: "Elektronische Musik ist Liebe und nicht Hass", erkl├Ąrten die Betreiber am Sonntag. Wer die Grunds├Ątze der elektronischen Musik nicht achtet, hat in unserer bunten Welt nichts verloren", hei├čt es in dem bei Instagram ver├Âffentlichten Statement.