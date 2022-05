Arla Foods weiht neue Produktionsanlage für Milchpulver ein

Die Molkerei Arla Foods hat am Montag eine neue Produktionsanlage f├╝r Milchpulver am Standort Pronsfeld in der Eifel eingeweiht. Kernst├╝ck sei ein 51 Meter hoher Trockenturm, in dem pro Jahr 685 Millionen Kilogramm Milch zu rund 90.000 Tonnen Milchpulver verarbeitet w├╝rden, teilte Arla Foods am Montag mit. Mit der zweiten Anlage zur Milchpulverherstellung in Pronsfeld solle vor allem eine steigende internationale Nachfrage bedient werden. Die Anlage habe mitsamt einer neuen Energiezentrale 190 Millionen Euro gekostet.