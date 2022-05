Arbeitslosigkeit in NRW geht weiter zurück

D├╝sseldorf Arbeitslosigkeit in NRW geht weiter zur├╝ck Von dpa 31.05.2022 - 10:19 Uhr Lesedauer: 1 Min. "Agentur f├╝r Arbeit" h├Ąngt ├╝ber dem Eingang der Bundesagentur. (Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Die Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen ist im Mai wie im Fr├╝hjahr ├╝blich weiter zur├╝ckgegangen. Im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland waren 637.813 Menschen zum Stichtag arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur f├╝r Arbeit am Dienstag in D├╝sseldorf berichtete. Das waren 1,2 Prozent weniger als im April. Die Quote sank auf 6,5 Prozent (April: 6,6). Im Mai 2021 hatte sie noch bei 7,5 Prozent gelegen.

Laut Regionaldirektion ist es die zweitniedrigste Arbeitslosenzahl in einem Mai seit 1992. Nur im Mai 2019 lag sie noch darunter. "Unser Arbeitsmarkt zeigt sich robust im Umgang mit Herausforderungen, das ist eine positive Nachricht f├╝r uns in NRW", sagte Regionaldirektions-Chef Torsten Withake. Er nannte in diesem Zusammenhang die Schwierigkeiten bei den Lieferketten und die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.