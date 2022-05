AfD stellt Antrag auf vierten Landtagsvizepräsidenten

Die AfD will einen Politiker aus ihren Reihen zum Landtagsvizepr├Ąsidenten w├Ąhlen lassen. Dazu will sie zur konstituierenden Sitzung des Landtags an diesem Mittwoch einen Antrag zur ├änderung der Gesch├Ąftsordnung einbringen. Das best├Ątigte der Vizevorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Martin Vincentz, am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in D├╝sseldorf.