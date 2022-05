Blitzeinschlag auf Frachter: ein Schwerverletzter

Bei einem Blitzeinschlag ist auf einem Frachtschiff in Duisburg eine Person schwer verletzt worden. Es handle sich vermutlich um einen Besch├Ąftigten auf dem Schiff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er habe sich w├Ąhrend des schweren Unwetters am Donnerstagnachmittag in NRW auf dem Frachter aufgehalten. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen und habe den Mann dadurch schwer verletzt, so der Sprecher. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ├╝ber den Blitzeinschlag berichtet.