Erfurt

Angst um afghanische Familienmitglieder: Aufnahme gefordert

18.08.2021, 06:11 Uhr | dpa

Mit wachsender Sorge und Angst verfolgt Amin Sarkhosh dieser Tag die Meldungen aus seinem Heimatland Afghanistan. Der 34-Jährige arbeitete einst als Übersetzer für die Bundeswehr und kam bereits 2014 nach Deutschland. "Ich lebe hier in einem friedlichen Land, aber meine kleine Schwester ist in Afghanistan in Lebensgefahr", sagt Sarkhosh. Sie sei erst vor einigen Tagen aus Angst vor den radikalen Islamisten nach Kabul geflüchtet. Dort darf die 21-Jährige jetzt schon nicht mehr ohne männliche Begleitperson auf die Straße, berichtet Sarkhosh.

"Ich versuche alles, um meine Schwester nach Deutschland zu holen." Denn Sarkhosh weiß aus eigener, bitterer Erfahrung: "Die Taliban achten nicht auf Menschenrechte, die wollen das Scharia-Recht durchsetzen und bestrafen auch Familienmitglieder." In den Jahren, in denen er für die Bundeswehr in Afghanistan als Ortskraft arbeitete, erhielt er nach eigenen Worten zunächst Morddrohungen von der Taliban. Anfang 2013 wurde dann seine erste Frau auf dem Weg zur Uni erschossen. Daraufhin verließ Sarkhosh Afghanistan.

Heute lebt er mit seiner Frau und den beiden in Deutschland geborenen Kindern in Erfurt. Um seinen Landsleuten zu helfen, gründete Sarkhosh 2018 den Verein Move, der Flüchtlinge berät und unterstützt. Gemeinsam mit anderen Organisationen hat der Verein am heutigen Mittwoch (17.00 Uhr) in der Thüringer Landeshauptstadt zu einer Kundgebung für sichere Fluchtwege und schnelle Aufnahmeprogramme aufgerufen. Die Mission von Deutschland in Afghanistan sei ohne die Ortskräfte nicht möglich gewesen, betont Sarkhosh.

Dass Deutschland entschlossener Verantwortung für die Ortskräfte und deren Familienangehörigen übernimmt, fordert auch der Flüchtlingsrat Thüringen und geht von rund 7000 Betroffenen aus. Nach dem Rückzug ausländischer Streitkräfte hatten die Taliban die Macht in Afghanistan schneller als erwartet wieder an sich gebracht. Afghanen, die als Übersetzer, Fahrer oder andere Hilfskräfte für ausländische Organisationen gearbeitet haben, gelten als gefährdet. Unter schwierigsten Bedingungen hat die Bundeswehr nun erste Menschen aus Kabul ausgeflogen. Die Bundeswehr war erst Ende Juni nach einem 20-jährigen Einsatz aus Afghanistan abgezogen.

Angesichts der zunehmend außer Kontrolle geratenen Lage vor Ort sprach sich Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) für ein Landesaufnahmeprogramm aus. Es soll Afghanen, die zum großen Teil schon lange hier leben und arbeiten, ermöglichen, ihre Angehörigen nachzuholen. Ein ähnliches Programm gibt es bereits seit 2013 für syrische Flüchtlinge. Allerdings muss einer solchen Landesaufnahmeanordnung der Bund zustimmen.

Laut dem Flüchtlingsrat leben derzeit 8000 Afghanen in Thüringen. Seit Monatsbeginn hat der Freistaat nach Angaben von Minister Adams rund 60 Ortshelfer und Angehörige aus Afghanistan aufgenommen, die deutsche Behörden und Organisationen unterstützt haben.