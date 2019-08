Erster Anbieter am Start

E-Tretroller ab sofort in Essen verfügbar

22.08.2019, 11:51 Uhr | tme, t-online.de

Trittbretter von abgestellten E-Tretroller des Unternehmen Lime: Der Anbieter soll ab Donnerstag in Essen an den Start gehen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Seit zwei Monaten sind sie auf deutschen Straßen zugelassen und in zahlreichen Großstädten bereits nutzbar: Elektro-Tretroller. Auch in Essen sind sie ab sofort verfügbar.

Elektro-Tretroller sind ab sofort auch in Essen verfügbar. Seit Donnerstagmorgen stehen Leihroller es Anbieters "Lime" auf den Essener Straßen. Das berichtet "Radio Essen" auf seiner Facebook-Seite. Demnach könnten die E-Tretroller überall in der Innenstadt ausgeliehen werden. Allerdings dürfen sie laut dem Bericht nur in der Innenstadt auch wieder abgestellt werden.

Die E-Tretroller gibt es bisher in zahlreichen Städten wie etwa Berlin, München, Hamburg, Köln, Hannover, Mainz oder Mannheim. Dabei konkurrieren verschiedene Anbieter. In Essen wäre "Lime" der erste Sharing-Anbieter, der an den Start gehen würde. Die E-Tretroller können über eine App ausgeliehen werden. Abgerechnet wird meist nach Nutzungsminuten.







Seit ihrer Einführung haben die Roller eine rege Diskussion über Mobilität in Städten ausgelöst – auch, weil es zahlreiche teils schwere Unfälle mit den für die Kunden noch eher ungewohnten Fortbewegungsmittel gegeben hat.