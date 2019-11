Hunderte Menschen evakuiert

Bombe in Essen-Burgaltendorf erfolgreich entschärft

27.11.2019, 17:05 Uhr | t-online.de

Eine Fünf-Zentner-Bombe liegt auf einem Lastwagen: Solch ein Exemplar ist am Mittwoch in Essen entdeckt worden. (Quelle: David Young/Symbolbild/dpa)

Bei Sondierungsarbeiten ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Essen-Burgaltendorf entdeckt worden. Er wurde am Mittwoch erfolgreich entschärft werden.

In Essen ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Wie die Stadt mitteilte, war der britische Fünf-Zentner-Blindgänger mit Langzeitzünder bei Sondierungsarbeiten in der Vaestestraße in Burgaltendorf entdeckt worden.

#EBombe: Sperrstellen festgelegt: Im roten, inneren Kreis ist eine vollständige Evakuierung notwendig. pic.twitter.com/1z0Y2wf4Sj — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) November 27, 2019

Anwohner im Umkreis von 250 Metern mussten evakuiert werden. Insgesamt waren rund 900 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Davon mussten rund 300 ihre Häuser verlassen. Rund 100 Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr, der Polizei, der RGE, der Stadtwerke Essen, des Ordnungsamtes sowie der entsprechenden Hilfsorganisationen waren im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.



Zahlreiche Verkehrsbehinderungen

Beim Bürgertelefon waren laut der Stadt zuvor 60 Anrufe eingegangen. Außerdem mussten fünf Krankentransporte durchgeführt werden. Rund 50 Personen suchten die Betreuungsstelle in der Grundschule an der Holteyer Straße 25 auf.







Wegen der Entschärfung kam es zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im Nahverkehr. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Inzwischen ist der Verkehr auf den betroffenen Linien der Ruhrbahn wieder freigegeben. Auch die Straßensperrungen werden nach und nach aufgehoben.

Stadt Essen: Pressemitteilung vom 27. November