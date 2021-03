Corona-Pandemie

Kostenlose Schnelltestungen laufen in Essen an

09.03.2021, 13:53 Uhr | t-online

In Essen können sich die Bürger jetzt auf das Coronavirus testen lassen – und das umsonst. Ein erstes Schnelltestzentrum bietet kostenlose Tests an.

Seit Dienstagmorgen können Bürger in Essen kostenlose Corona-Schnelltestungen wahrnehmen. Als erster Anbieter ging das Testzentrum Grugahalle an den Start, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Das Zentrum ist von Montag bis Samstag von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Termine dafür können im Internet vereinbart werden. Pro Woche können sich die Essener einmal testen lassen. Die Stadtverwaltung sei aber bereits im Gespräch mit weiteren Anbietern, heißt es. Die kostenlosen Schnelltests soll es dann an mehreren Orten im Stadtgebiet geben. Die Kosten für die Schnelltests trägt der Bund.