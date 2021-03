Corona-Pandemie

Stadt eröffnet Schnelltestzentrum am Stadion

23.03.2021, 10:30 Uhr | t-online

Die Bekämpfung des Coronavirus in Essen schreitet voran. Die Stadt hat ein weiteres Schnelltestzentrum eröffnet. Bürger können sich hier auch aus dem Auto testen lassen.

Am Montag hat die Stadt Essen ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum am Stadion eröffnet. Perspektivisch können hier bis zu 900 kostenlose Testungen am Tag durchgeführt werden, heißt es seitens der Stadt. Das geht sowohl als Pkw-Drive-In mit Durchfahrt durch das Stadion, als auch zu Fuß.

"Mir ist es wichtig, dass wir innerhalb des gesamten Stadtgebiets eine gute Testinfrastruktur schaffen, die es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich unweit des eigenen Wohnortes auf das Coronavirus testen zu lassen", so Oberbürgermeister Thomas Kufen. In Essen gibt es mittlerweile rund 160 Möglichkeiten, einen kostenlosen Bürgertest in Anspruch zu nehmen.

Im Stadion am der Hafenstraße ist es darüber hinaus auch möglich, sich einem kostenpflichtigen PCR-Test zu unterziehen. Eine Anmeldung ist dafür erforderlich.

In ganz Nordrhein-Westfalen wird ab Montag die Corona-Notbremse umgesetzt. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet nach der Bund-Länder-Konferenz an. In Essen liegt der Inzidenzwert nach Angaben der Stadt am Dienstag bei 96,6.