In Nordrhein-Westfalen

Pilot und Flugschüler stürzen mit Hubschrauber ab

30.03.2021, 10:06 Uhr | t-online

In Hünxe (NRW) hatten zwei Männer Glück im Unglück: Sie stürzten mit einem kleinen Helikopter ab – lediglich der Pilot verletzte sich.

Auf dem Flugplatz "Schwarze Heide" in Hüxne ist am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr ein Leichthubschrauber aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt. Der Unfall passierte nach einem Flugmanöver in niedriger Höhe, wie die Polizei mitteilt.

Der 60-jährige Pilot aus Krefeld wurde bei dem Absturz leicht verletzt. Der 52-jährige Flugschüler verletzte sich nicht. Zur Untersuchung wurden die Männer in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten sich zuvor selbstständig aus dem Hubschrauber befreien.

Mitarbeiter des Flughafens löschten ein aufflammendes Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro.