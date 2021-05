Notfallmedizinerin wechselt

Bloggerin "Doc Caro" verlässt Uniklinik Essen

27.05.2021, 12:21 Uhr | t-online, nhe

Sie ist wohl die bundesweit bekannteste Notfallärztin: Carola Holzner, auch bekannt als Bloggerin "Doc Caro", wird die Essener Uniklinik verlassen. Wohin es sie verschlägt, gab sie in den sozialen Medien bekannt.

Die Leitende Oberärztin der Zentralen Notaufnahme in der Uniklinik Essen, Carola Holzner, wechselt ihre Stelle. Sie arbeitet von nun an in der Helios-Klinik in Duisburg. Als Bloggerin "Doc Caro" ist sie bundesweit bekannt und nimmt ihre Follower mit in ihren Arbeitsalltag. Nun hat sie sich in einem emotionalen Brief von der Uniklinik Essen verabschiedet.

"Über drei Jahre Notaufnahme. Stress, Freude, Lachen, Weinen, gemeinsam für die Patienten kämpfen. Wir. Ein Team. Von Beginn an durfte ich die ZNA Nord in Essen begleiten. Von der Baustelle bis zum ersten Patienten. Und heute bis zu meinem letzten Patienten. Jeden mit Herzblut, mit dem wundervollen Team. Ich bin dankbar für die Zeit, für das, was ich erfahren durfte. Was ich lernen und mitnehmen durfte. Welche Möglichkeiten ich erhalten habe", schreibt sie.

Vieles aus diesem Alltag teilt sie in den sozialen Medien mit ihren Fans. Darüber hinaus richtet sie während der Corona-Krise mehrmals deutliche Worte an die Politik. So zeigte sie sich Ende des vergangenen Jahres öffentlich frustriert über die Impfstoffverteilung. Von Corona-Leugnern erhielt sie daraufhin sogar Morddrohungen. Erst kürzlich kritisierte sie zudem die #allesdichtmachen-Kampagne verschiedener Künstler.

Um zu erleben, was es heißt, eine Schicht in der Notfallambulanz zu absolvieren, lud sie den Schauspieler Jan Josef Liefers zu einem Arbeitstag ein. Doch der Direktor der Uniklinik, Prof. Jochen Werner, erteilte ihm eine Abfuhr. "Wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der würde es ja auch ohnehin nicht in einer Schicht feststellen", hieß es damals.

Auch in der Helios-Klinik Duisburg, ihr "altes, neues Haus", möchte Holzner ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben lassen. "Ich bin glücklich und freue mich auf neue Aufgaben", so die Notfallärztin.