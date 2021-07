Mann in Krankenhaus

Pedelec-Fahrer von Auto erfasst – schwere Verletzungen

22.07.2021, 18:10 Uhr | t-online

Ein Pedelec liegt an einer Straße (Symbolbild): Bei einem Unfall in Essen ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. (Quelle: Fotostand/imago images)

Unfall in Essen: Beim Überqueren einer Straße achtete ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad vermutlich nicht auf den Verkehr. Er stieß mit einem Pkw zusammen.

Am Mittwochvormittag ist ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer in Essen-Borbeck von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr wollte er den Weidkamp überqueren und übersah dabei den Pkw einer 30-jährigen Frau, die in Richtung Hülsmannstraße fuhr.

In Höhe der Haltestelle Donnerstraße kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.