Polizei ermittelt nach Tod in Kita

Verstorbener Zweijähriger offenbar erstickt

31.08.2021, 18:42 Uhr | t-online, mtt, dpa

In einer Kita in Gelsenkirchen ist ein zweijähriger Junge ums Leben gekommen. Er wachte aus dem Mittagsschlaf nicht mehr auf. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Kleine erstickt sein.

Nach einem tragischen Todesfall in Gelsenkirchen ermittelt die Polizei: In einer städtischen Kita ist am Montagnachmittag ein kleiner Junge gestorben. Nun gibt es einen ersten Verdacht: Er soll in einem Etagenbett eingeklemmt worden sein.



Der zweijährige Junge, der am Montag in einer Gelsenkirchener Kita umgekommen ist, ist wohl erstickt, nachdem er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte. Genaueres müsse noch das Obduktionsergebnis zeigen, sagte ein Gelsenkirchener Stadtsprecher am Dienstag. Aber die Haltung, in der der Junge gefunden wurde, bekräftige diese Vermutung.

Der Junge habe während seines Mittagsschlafes in dem Etagenbett unten gelegen und offensichtlich die Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Dann sei sein Kopf vermutlich zwischen dem Bettrahmen und der Bodenplatte des oberen Bettes eingeklemmt worden, schilderte der Stadtsprecher. Das Ganze sei geräuschlos passiert. Die Erzieherinnen und Erzieher, die unmittelbar vor dem Ruheraum saßen, hätten nichts gehört.

Unglücksbett war offenbar defekt

Bei den Etagenbetten handele es sich um hochwertige und speziell für Kindertagesstätten angebotene Möbel. Die Stadt habe ähnliche Betten in vielen Kitas im Einsatz. Alle seien untersucht worden, überall sei die Bodenplatte des oberen Bettes fest – nur beim Unglücksbett offensichtlich nicht, sagte der Sprecher. Das Bett sei mehr als zehn Jahre alt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkten Erzieher der Kindertagesstätte an der Franz-Bielefeld-Straße in Schalke, dass der Zweijährige nach dem Mittagsschlaf nicht mehr zu sich kam. Vor Ort wurde das leblose Kind reanimiert, dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Junge kurz darauf. Die Polizei ermittelte "in alle Richtungen".

Oberbürgermeisterin: Die Stadt wird alles tun

Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) sprach in einer Mitteilung von einem Unglücksfall: "Ich bin zutiefst erschüttert. Meine Gedanken sind bei Eltern und Familie. Ihr Schmerz ist kaum zu ermessen."



Welge versprach, die Stadt werde "alles tun, um Hilfe und Unterstützung zu organisieren". Zum Unglückszeitpunkt in der Stadt bei Essen hätten sich außer dem Zweijährigen noch vier weitere Kinder und zwei Erzieherinnen in der Einrichtung befunden. Die Kita habe am Dienstag nicht geöffnet und werde auch sicher die ganze Woche geschlossen bleiben.

"Eindrücke werde ich so schnell nicht los"

Bildungsdezernentin Anne Heselhaus war am Montagnachmittag selbst vor Ort. "Das sind Eindrücke, die werde ich so schnell nicht los", wird sie in der Mitteilung der Stadt zitiert. "Ich bin fassungslos. Mein volles Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie des Kindes.“

In den kind- beziehungsweise altersgerecht ausgestatteten Räumen einer Mini-Kita können nach Angaben der Stadt insgesamt neun Kinder im Alter von unter drei Jahren von zwei Tagespflegepersonen betreut und dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasst individuell gefördert werden.