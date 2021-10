Geweckt von Beamten

Betrunkener Autofahrer wacht auf – und kracht in Polizeiauto

04.10.2021, 12:05 Uhr | AFP

Polizeiauto in Essen (Symbolfoto): Dort ist ein Einsatzwagen am Wochenende zu Schaden gekommen. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Kurioser Unfall in Essen: Ein betrunkener Autofahrer musste von Beamten geweckt werden. Verschreckt baute er im Anschluss einen Unfall.

In Essen ist ein an der Ampel eingeschlafener betrunkener Autofahrer von der Polizei geweckt worden und hat vor Schreck den Streifenwagen gerammt. Ein Zeuge bemerkte den schlafenden Mann am Steuer vor einer grünen Ampel, wie die Essener Polizei am Montag mitteilte.



Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr. Um einen medizinischen Notfall auszuschließen, klopften Polizisten an die Seitenscheibe des Autos.

Der 36-jährige Autofahrer erschrak sich daraufhin dermaßen, dass er seinen Fuß von der Bremse nahm und laut Polizeibericht geradewegs in den Streifenwagen fuhr. Als der Mann ausstieg, bemerkten die Polizisten seinen schwankenden Gang und Alkoholgeruch. Sein Führerschein und sein Auto wurden beschlagnahmt.