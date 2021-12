Schwerer Unfall in Mülheim

BMW kracht in Mast von Oberleitung – 27-Jähriger tot

19.12.2021, 11:50 Uhr | dpa, t-online

Zu einem schweren Unfall ist es in Mülheim an der Ruhr gekommen. Ein Auto prallte gegen den Mast einer Oberleitung und wurde in zwei Teile gerissen. Der Fahrer starb im Krankenhaus.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist in Mülheim an der Ruhr nahe Essen mit seinem Wagen gegen einen Mast der Straßenbahn-Oberleitung geprallt und tödlich verletzt worden. Er sei im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Der Unfallwagen: Durch die Kollision wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. (Quelle: Justin Brosch)



Mülheim bei Essen: Auto in zwei Teile gerissen

Bei der Kollision am Samstagabend wurde das Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen und so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und befreit werden musste. Er wurde noch vor Ort reanimiert, verstarb jedoch wenige Stunden später, so die Polizei. die Trümmerteile des Wagens lagen meterweit auf der Straße verteilt.

Die betroffene Straßenbahnlinie wurde in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt. Rettungskräfte versorgten einen Zeugen, der sich in einer Straßenbahn befunden hatte und einen Schock erlitt. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.