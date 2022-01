Wegen Rauschgiftkriminalität

Polizei rückt mit Panzerwagen an – Großrazzia in Essen

19.01.2022, 09:02 Uhr | t-online, KS

In Essen ist die Polizei bei einer Großrazzia im Einsatz. Zahlreiche Kräfte sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft unterwegs. Auch ein Panzerwagen und ein Rettungshubschrauber sind vor Ort.

Seit 6 Uhr am Mittwochmorgen ist die Polizei mit zahlreichen Kräften in Essen, Mülheim an der Ruhr, Kleve und Balingen im Einsatz. Hintergrund sei dabei ein Verfahren im Bereich der Rauschgiftkriminalität, wie die Polizei auf Anfrage von t-online bestätigt.

Beamte in Essen: Die Polizei durchsucht 20 Objekte. (Quelle: Justin Brosch)



Es handelt sich dabei um Durchsuchungsmaßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen. Bei der Razzia wurden Spezialeinheiten, Bereitschaftspolizisten und Diensthunde sowie Kriminalbeamte eingesetzt. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Panzerwagen vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, laufen die Maßnahmen noch. Mehrere Personen seien bereits vorläufig festgenommen worden. Haftbefehle gebe es bisher nicht, was sich aber unter Umständen noch ändern könne.