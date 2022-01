Vier Personen gerettet

Wohnung brennt lichterloh – ein Verletzter

21.01.2022, 14:38 Uhr | t-online, nhe

Einsatz für die Feuerwehr in Essen: Bei einem ausgedehnten Brand mussten die Einsatzkräfte mehrere Personen aus dem Mehrfamilienhaus retten. Ein Bewohner kam anschließend in ein Krankenhaus.

In Essen-Holsterhausen hat am Freitagvormittag gegen 10.10 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es zu einer massiven Rauchentwicklung in der Overbeckstraße. Laut eines Reporters war der Qualm bereits auf der Anfahrt von der A40 aus sichtbar. Die Flammen schlugen sowohl aus der Vorder-, als auch aus der Rückseite der Erdgeschosswohnung.

Die Feuerwehr musste mehrere Personen aus dem Haus befreien. Sie hatten zuvor an den Fenstern auf sich aufmerksam gemacht, da der Treppenraum durch den Brand abgeschnitten war. Die Einsatzkräfte retteten insgesamt vier Personen, drei davon über eine Drehleiter. Außerdem holten die Einsatzkräfte zwei Katzen aus dem Haus.



Feuer in Essen: Lange Nachlöscharbeiten

Zwei Personen aus dem Dachgeschoss und der Bewohner der Brandwohnung konnten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Dichter Qualm steigt aus einem Mehrfamilienhaus hervor: Die Polizei war im Mittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. (Quelle: Feuerwehr Essen)



Letzterer zog sich laut Feuerwehr eine schwere Rauchgasvergiftung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, war gegen 13 Uhr aber immer noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.



Es kam im Bereich der Windmühlenstraße und Overbeckstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.