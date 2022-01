Unfall in Chemieunterricht

Stichflamme erfasst Elfjährige – schwere Verbrennungen

26.01.2022, 13:35 Uhr | t-online, nhe

Ein Notarzt vor der Schule in Essen: Eine Elfjährige ist bei einem Unfall im Unterricht verletzt worden. (Quelle: ANC-News)

Unglück im Schulunterricht in Essen: Bei einem Experiment erlitt eine Elfjährige Verbrennungen. Sie musste anschließend in eine Spezialklinik gebracht werden.

An der Marienschule im Essener Stadtteil Steele ist es am Mittwochvormittag zu einer Verpuffung in einem Chemieraum gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von t-online. Ein elfjähriges Mädchen trug dabei schwere Verletzungen davon.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie Verbrennungen im Oberkörperbereich, im Gesicht und an den Oberarmen. Wie die Feuerwehr berichtet, verbrannten rund 20 Prozent der Körperoberfläche.



Verpuffung in Chemieunterricht: Schüler löschten Flammen

Nach einem Chemieexperiment soll eine Stichflamme die Kleidung und die Haare des Mädchens entzündet haben. Eine Lehrerin und Schüler konnten die Flammen mit einer Löschdecke bekämpfen. Sie blieben unverletzt und wurden durch Lehrer betreut.

Die Elfjährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.