Seit zwei Wochen nicht mehr gesehen

15-jährige Emma aus Recklinghausen wird vermisst

03.02.2022, 12:39 Uhr | MaM, t-online

Emma wollte zur Schule gehen, doch dort kam sie nie an: Seit mehr als zwei Wochen wird in Recklinghausen eine 15-Jährige vermisst. Nun sucht die Polizei nach dem Mädchen.



Seit mehr als zwei Wochen wird in Gelsenkirchen die 15-jährige Emma vermisst. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem Mädchen. Wie die Polizei berichtet, wollte die Jugendliche am 18. Januar gegen 8 Uhr von der Wohnung, in der sie gemeinsam mit ihrem Vater lebt, zu ihrer Schule nach Gelsenkirchen fahren.



Dort ist sie jedoch nie angekommen. In einer Suche der Polizei Recklinghausen, die am Mittwoch veröffentlicht worden war, wird die 15-Jährige als schlank und etwa 160 Zentimeter groß beschrieben. Emma soll zudem blaue Augen und dunkelbraune Haare haben.



Suche im Ruhrgebiet: Emma seit zwei Wochen weg – Zeugen gesucht

Als das Mädchen die Wohnung ihres Vaters vor zwei Wochen verlassen hatte, soll sie eine blaue Jeanshose, eine hellbraune Jacke und schwarze Sneaker getragen haben.

Zeugen sind gebeten umgehend die Polizei zu alarmieren, sollten sie Emma sehen oder wissen, wo sie sich derzeit aufhält.