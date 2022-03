Regionalliga West

Coronafälle bei RWE – Spiel gegen Ahlen fällt aus

01.03.2022, 18:12 Uhr | dpa, t-online

Am Mittwoch sollte der Spitzenreiter der Regionalliga West, Rot-Weiß Essen, auswärts gegen RW Ahlen spielen. Das Spiel muss zunächst abgesagt werden. Grund dafür sind Corona-Infektionen an der Hafenstraße.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen muss wegen zahlreicher Coronafälle eine Zwangspause einlegen. Wie der Tabellenführer der West-Staffel am Dienstag mitteilte, befindet sich "eine zweistellige Anzahl an Spielern in Quarantäne".



Ein Großteil davon sei mit dem Virus infiziert. Zudem weisen drei weitere Spieler, deren Testergebnisse noch ausstehen, Symptome auf.

Corona bei Rot-Weiss Essen: Auch Training fällt aus

Weil dem Team damit weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen, wurde die für Mittwoch geplante Partie in Ahlen vom Westdeutschen Fußballverband abgesetzt. Über eine mögliche Absetzung des Heimspiels gegen den SV Lippstadt am Samstag werde der Verein zeitnah informieren, heißt es.



Der Trainingsbetrieb für die nicht infizierten oder von Quarantäne-Maßnahmen betroffenen Spieler wird ebenfalls für die kommenden Tage ausgesetzt.

"Auch wenn diese Situation für alle Beteiligten nicht leicht ist, bin ich davon überzeugt, dass wir uns davon nicht umwerfen lassen und gestärkt aus dieser Situation hervorgehen werden", sagte Sportdirektor Jörn Nowak.