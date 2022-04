Handsignierte Rarität

Legendärer WM-Ball von 1974 in Polizeikeller entdeckt

01.04.2022, 16:23 Uhr | dpa, t-online

Wahnsinnsfund bei der Essener Polizei: Ein signierter WM-Ball der brasilianischen Nationalmannschaft von 1974 verstaubte jahrelang im Keller. Beim Aufräumen wurde er nun gefunden.

Nach Jahrzehnten im Keller einer Essener Polizeiwache ist ein Original-Spielball der Fußball-WM von 1974 wieder aufgetaucht. Der Essener Polizeipräsident Frank Richter übergab den lange vergessenen schwarz-weiß-roten Lederball mit 21 Unterschriften der damaligen brasilianischen Mannschaft am Freitag dem Leiter des Krupp-Archivs, Prof. Ralf Stremmel.

Brasiliens Seleção hatte 1974 während der WM in Deutschland in einem Essener Hotel nahe der Villa Hügel gewohnt, das dem Stahlkonzern Krupp gehörte. Denn: Zwei Spiele hatte die Mannschaft im Ruhrgebiet. Eines in Gelsenkirchen gegen Zaire (3:0) und eines gegen die Niederlande in Dortmund (0:2)



Mit dabei war damals auch Weltstar Pelé, der das Turnier in Deutschland zusammen mit Uwe Seeler eröffnete, aber seit 1971 nicht mehr im Nationalteam mitspielte. Auch seine Unterschrift findet sich auf dem Ball, ebenso wie die des brasilianischen Trainers Mário Zagallo.

Unterschriebener Spielball als Geschenk

Einer der Polizisten, die damals zum Objektschutz eingeteilt waren, habe den Ball mit den Unterschriften als Erinnerungsstück von der Mannschaft geschenkt bekommen, erzählte Richter.

Der Ball wurde im Keller der Wache Essen-Rellinghausen gelagert und dort vergessen – bis ihn ein Beamter vor kurzem beim Aufräumen mit einer dicken Staubschicht wieder entdeckte. Beim vorsichtigen Reinigen seien dem Polizisten die Unterschriften ins Auge gefallen.

Fundstück landet in Krupp-Ausstellung

Er sei zwar kein Fußballfan, aber Namen wie Pelé hätten ihn doch stutzig gemacht. Experten des deutschen Fußball-Museums in Dortmund bestätigten die Echtheit des Balls. Er soll künftig in der Krupp-Ausstellung gezeigt werden.

Polizeipräsident Frank Richter und der Leiter des Historischen Archivs Krupp Prof. Dr. Ralf Stremmel: Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund bestätigte die Echtheit des Balles. (Quelle: Polizei Essen)



Nach dem Terroranschlag 1972 bei den Olympischen Spielen von München hätten bei der Unterbringung der Gastmannschaft in Essen starke Sicherheitsvorkehrungen gegolten, erzählte die damalige Geschäftsführerin des Hotels "Touring", Marianne Beerlage (heute Kirschfink).



So sei vor dem Einzug der Mannschaft rund um das Hotel ein hoher Holzzaun errichtet worden, hinter dem deutsche Fußballfans immer wieder als buchstäbliche Zaungäste standen. Pelé sei damals als Fußball-Superstar teils mit einem Rolls-Royce chauffiert worden, berichtete sie.

Polizeikontakte durch Telefoninstallation

Zu den Aufgaben der Polizisten habe es auch gehört, Telefongespräche aus dem Hotel in die brasilianische Heimat der Spieler zu vermitteln – ganz altmodisch händisch mit Steckern. Bis eine Verbindung stand, habe es manchmal Stunden gedauert. Die Spieler hätten dabei oft auf dem Boden rund um den Polizeibeamten gesessen, der für sie die Verbindung stöpselte, erzählte Beerlage.

Besonders ehrgeizig und siegeswillig seien die brasilianischen Spieler ihr damals nicht vorgekommen, erinnert sich die 87-Jährige. Tatsächlich landete Titelverteidiger Brasilien nach einer Niederlage gegen die Niederlande im Spiel um Platz drei und verlor auch diese Begegnung gegen Polen mit 0:1.