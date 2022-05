Vize-Regierungschef: Mutmaßlicher Nazi-Anschlag verhindert

Nach Angaben von NRW-Vize-Ministerpr├Ąsident Joachim Stamp (FDP) ist in Essen ein mutma├člicher Nazi-Terroranschlag verhindert worden. Das teilte Stamp am Donnerstag via Twitter mit. "Das k├Ânnen wir weder best├Ątigen noch dementieren wir", sagte eine Polizeisprecherin in Essen. Das NRW-Innenministerium k├╝ndigte eine Stellungnahme von Innenminister Herbert Reul (CDU) im Laufe des Tages an.