Düsseldorfer Flughafen stellt Betrieb für 30 Minuten ein

D├╝sseldorf (dpa/lnw) - Wegen eines heftigen Gewitters hat der Flughafen in D├╝sseldorf aus Sicherheitsgr├╝nden am Donnerstagnachmittag f├╝r rund 30 Minuten seinen Betrieb eingestellt. In der Zeit h├Ątten keine Maschinen landen oder starten k├Ânnen, teilte ein Flughafensprecher mit. Au├čerdem wurden die Flugzeuge in der Zeit nicht be- und entladen. Seit etwa 15.45 Uhr laufe der Betrieb aber wieder planm├Ą├čig, hie├č es. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.