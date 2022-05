In Essen -Kupferdreh ist am Mittwochabend die Leiche einer seit zwei Wochen vermissten Frau gefunden worden. Die Polizei bestĂ€tigte in einer Mitteilung am Morgen den Fund einer toten Person. Gegen 19 Uhr sei die tote Person in der NĂ€he der KampmannbrĂŒcke gefunden worden.

Mitglieder des Kanuvereins am Baldeneysee hatten die Vermisste am Abend des 11. Mai in Höhe der KampmannbrĂŒcke gesehen, am gleichen Abend kehrte sie nicht mehr in die Wohnung ihrer Familie zurĂŒck. Nach der Vermisstenanzeige hatte es eine große Suchaktion der Polizei am Ruhrufer gegeben, dabei waren auch SpĂŒrhunde, Boote mit Tauchern und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Eine Spur fand sich damals nicht.