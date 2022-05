Vater Andreas Egler hinterlie√ü vor der Abreise einen Abschiedsbrief an seine Ex-Frau. Er schrieb unter anderem von Deutschland als einen "√úberwachungsstaat in Angst, Krieg und Krankheit" und mit Blick auf die Corona-Impfungen von "experimentellen Genspritzen". Es sei die Pflicht der Eltern, Kinder zu sch√ľtzen, behauptet er darin. Wirre √Ąu√üerungen, die typisch sind f√ľr Menschen, die an Verschw√∂rungstheorien glauben. Au√üerdem soll er die Pandemie-Politik mit dem NS-Regime verglichen haben.

Suchte er Zuflucht in Paraguay? Das Land ist ein beliebtes Ziel f√ľr deutsche "Querdenker" und Corona-Leugner. Dem "Spiegel" sagte ein Ermittler der Anti-Entf√ľhrungseinheit, welcher auf der Suche nach den M√§dchen mit deutschen Verschw√∂rungsgl√§ubigen in Paraguay sprach: "Die Community der deutschen Einwanderer ist im ganzen Land verstreut ‚Äď und uns gegen√ľber komplett verschlossen. Sie kommen nur, wenn sie ein Problem haben, helfen wollen sie uns nicht." Die paraguayische Zeitung "ABC" spricht von "extremistischen Gemeinschaften".

Anne Reiniger-Egler habe das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht f√ľr ihre Tochter Clara, teilt sie mit. Daher ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Essen in dem Fall. Sie hat die Strafverfolgung aufgenommen. "Wegen der Entziehung Minderj√§hriger", so eine Sprecherin zu t-online. Der Kontakt der Staatsanwaltschaft Essen zu den Beh√∂rden in Paraguay laufe √ľber einen Rechtshilfeweg. Vor Ort in Paraguay sind neben der dortigen Staatsanwaltschaft auch die Polizei und die Kinderrechtsorganisation CDIA involviert.

Anne Maja Reiniger-Egler in der paraguayischen Hauptstadt Asunción (Archivbild): Dort sucht die Essenerin derzeit nach ihrer Tochter Clara. (Quelle: privat)

Doch noch fehlt von den vier Personen jede Spur. Mutter Anne Reiniger-Egler richtet sich am Montag in einer Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft an die Bevölkerung in Paraguay. Dort werden die detaillierten Fahndungsaufrufe vorgestellt.

Zu "Bild" sagte sie im Vorfeld: "Ich wei√ü nicht weiter, nur die √Ėffentlichkeit kann jetzt noch helfen. Die einen sagen, in Paraguay kann man nicht verschwinden. Die anderen, in Paraguay kann man von einem Tag auf den anderen abtauchen." Laut der Zeitung soll nun auch eine Spezialeinheit f√ľr Entf√ľhrungsf√§lle (Antisecuestro) das fl√ľchtige Paar und die M√§dchen aufsp√ľren.