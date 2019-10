Der Sport-Dienstag im Blog

UEFA berät über Strafe für Eintracht Frankfurt

08.10.2019, 18:26 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Vier Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt haben heute ihren Einsatz im Fußball-Nationalteam von Österreich: Verena Aschauer, Barbara Dunst, Laura Feiersinger und Yvonne Weilharter. Anpfiff gegen Serbien ist um 18.00 Uhr.

Eintracht Frankfurt könnte für die Vergehen seiner Fans beim 1:0-Sieg gegen Guimaraes bestraft werden. Das hat die UEFA jetzt auf ihrer Website bekanntgegeben. Der SGE droht unter anderem eine Strafe wegen des Werfens von Gegenständen und der damit verbundenen verspäteten Anstoßzeit sowie Sachbeschädigung. Über eine mögliche Strafe soll am 17. Oktober entschieden werden, hieß es. Weil die Eintracht-Fans nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen sind, könnte es sogar ein Geisterspiel geben.

Ein verspäteter Glückwunsch geht an den FC Fortuna Frankfurt. Am vergangenen Donnerstag gewann das Team mit 5:0 gegen die Spvgg. Kickers 1916 Frankfurt. Damit bleibt die Fortuna auf Platz 1 der Tabelle der Kreisliga C. Am 20. Oktober steht die nächste Partie gegen DJK/​SW Griesheim II an.

5:0 GEGEN KICKERS 16 – FORTUNA SIEGT DEUTLICH AN DER BERTRAMSWIESE Mit einem ungefährdeten Auswärtssieg setzte sich die... Gepostet von FC Fortuna Frankfurt 1973 am Dienstag, 8. Oktober 2019

Die U16 der Eintracht Frankfurt trainiert fleißig, trotz spielfreier Woche. Die Nachwuchskicker üben zwischendurch mal mit anderen Bällen. Und machen dabei auch eine gute Figur:



🏀 statt ⚽️ Unsere U16 nutzt die spielfreie Woche für etwas Abwechslung im Trainingsalltag. Sieht gar nicht schlecht aus, Jungs! 😉 Gepostet von Eintracht Frankfurt e.V. am Dienstag, 8. Oktober 2019

Es regnet, es ist grau – perfektes Museumswetter. Das Eintracht Frankfurt Museum bietet einige Höhepunkte im Herbst. Heute Abend zum Beispiel läuft das Theaterstück "Meine zwei Halbzeiten" über das Leben Jörg Bergers, der Frankfurt das "Wunder vom Main" 1999 bescherte. Noch gibt es Karten für die Vorstellung heute und morgen ab 20 Uhr, aber das Kontingent ist begrenzt.

