Eintracht-Vorstand will Stadion mit Stehplätzen ausbauen lassen

07.10.2019, 10:57 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Alex Meier hat als Eintracht-Stürmer 2015 die Auszeichnung als bester Torjäger der Saison geholt. Der 36-Jährige spielt aber mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern ist vor zwei Wochen zum australischen Erstligisten Sydney Wanderers gewechselt. "Ich trainiere erst seit einer Woche mit der Mannschaft und habe noch kein Pflichtspiel absolviert", sagte der Angreifer über seine ersten Trainingseindrücke: "Da spüre ich keinen Unterschied, die Inhalte, Dauer und Intensität sind doch heute fast überall gleich."

Mehr als 51.500 Plätze hat die Commerzbank-Arena, davon sind 9.300 Stehplätze. Wenn es nach Vereinsvorstand Axel Hellmann geht, sollen das bald noch mehr werden: "Wir beabsichtigen in unseren Plänen, den Ausbau des Stadions mit Stehplätzen zu forcieren", sagte Hellmann dem "Kicker". Mehr Hintergründe zu den Plänen lesen Sie hier...

Was war das bitte für ein packendes Spiel gestern? Eintracht Frankfurt sah gegen Werder Bremen nach dem Treffer von André Silva zum 2:1 in der 88. Minute schon wie der sichere Sieger aus. Doch Werder schlug in der Nachspielzeit nochmal zurück – und holte sich doch noch ein Unentschieden. Was Eintracht-Trainer Adi Hütter zu den verschenkten Punkten sagt, lesen Sie hier...

Auch in dieser Woche gibt es bei uns natürlich wieder die aktuellsten Sportnachrichten aus Frankfurt in unserem Live-Blog. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.