Eintracht Frankfurt gegen Bayern läuft live im Free-TV

18.10.2019, 16:14 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Eintracht muss heute Abend gegen Bayer Leverkusen wegen einer Fußverletzung auf Stürmer André Silva verzichten. Das teilte Silva selbst auf Twitter mit.



Gute Nachrichten für alle Fans der SGE: Das Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München wird am 2. November 15.30 Uhr live im Free-TV zu sehen sein. Darauf einigten sich das ZDF und Sky. Der Mainzer Sender wird die Begegnung übertragen und darf dabei unter anderem auf die Dienste von "Sky"-Experte Didi Hamann zurückgreifen. Alle Infos dazu finden Sie hier...

Auch die Rugby-Spieler und Spielerinnen von Eintracht Frankfurt sind am Wochenende aktiv. Die Damen treten am Samstag um 13 Uhr auswärts gegen den Sportclub Neuenheim 02 an. Die Herren reisen am selben Tag zum Rugby Club Mainz und messen sich beim zweiten RLP7s Turnier des Rugby-Verbandes Rheinland-Pfalz in der olympischen Siebener Variante. Wir wünschen beiden Teams maximale Erfolge!



Jetzt hat sich auch die Frankfurter Fanszene zu Wort gemeldet und die UEFA-Strafe gegen die Eintracht scharf kritisiert. "Bestraft werden wir, weil (erneut) eine größere Gruppe Heimfans völlig ungehindert direkt neben dem Gästeblock auftauchen konnte", rechtfertigen sich die Frankfurter Fans. Dies sei zwar grundsätzlich kein Problem. "Aber die Frankfurter Fanszene wird wohl niemals eine werden, die sich einfach Sitzschalen an den Kopf werfen lässt und auf derlei Provokationen nicht reagiert."

Diese Strafe schockte gestern Abend viele Eintracht-Fans: Die SGE ist wegen der wiederholten Randale seiner Anhänger in der Europa League mit einem Zuschauer-Ausschluss in den Partien bei Standard Lüttich (7.11.) und dem FC Arsenal (28.11.) bestraft worden. Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann kündigte an, dass man eine Berufung gegen das Urteil prüfen werde: "Das ist zweifellos eine harte Entscheidung der UEFA Natürlich werden wir, sobald uns die Entscheidungsgründe vorliegen, zumindest mit Blick auf das Spiel in London auch die Erfolgsaussichten einer Berufung prüfen", so Hellmann.

