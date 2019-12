Der Sport-Donnerstag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt muss bis Jahresende auf Bas Dost verzichten

05.12.2019, 17:48 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Im September fand das 14. Eintracht-Frankfurt-Golf-Open statt. Im Rahmen des Golfturniers sammelte die Eintracht Spenden in Höhe von 12.000 Euro. Diese wurden am Dienstag im Eintracht-Frankfurt-Museum zu vier gleichen Teilen an den Schnelle Hilfe in Not e.V., die Frankfurter Tiertafel, das Kinderhospiz der Bärenherz-Stiftung in Wiesbaden und die Kinderhilfestiftung überreicht. „Schön, dass wir so viel Geld für vier wichtige soziale Projekte zur Verfügung stellen können“, sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Oliver Frankenbach.

Coach Adi Hütter richtet sich mit einem klaren Appell an die Eintracht-Fans. "Die meisten Niederlagen zuletzt waren sehr knapp. Wir müssen daher das Glück einfach wieder erzwingen. Dafür müssen wir hart arbeiten. Und zugleich brauchen wir natürlich auch die Unterstützung der Fans. Auch sie haben einen großen Anteil", betonte er auf der heutigen Pressekonferenz.

Das ist bitter für Eintracht Frankfurt: Der Verein muss morgen und in den kommenden Wochen auf Bas Dost verzichten. "Er muss aus dem Betrieb raus und in Therapie wegen seiner Leistenverletzung. Er bekommt immer mehr Schmerzen, deswegen ist das kein Dauerzustand. Wir haben ihn jetzt einmal rausgenommen, um alles zu tun, dass er wieder fit wird", sagte Adi Hütter heute bei einer Pressekonferenz.

Morgen empfängt Eintracht Frankfurt den Bundesliga-Rivalen Hertha BSC. Herthas neuer Coach Jürgen Klinsmann gab sich heute auf einer Pressekonferenz in Berlin zuversichtlich. "Das wird eine spannende Kiste, das wird richtig gut", so Klinsmann. Sie würden mit "breiter Brust" nach Frankfurt reisen. Dabei setze er auf Kontinuität. "Zu viele Dinge von einem Spiel aufs andere zu ändern – auf keinen Fall, das ist nicht gut", sagte der 55-Jährige. Mehr dazu hier...

Frankfurts Torwart Frederik Rönnow, zeitweiser Ersatz für Kevin Trapp, konnte in elf Pflichtspielen für die Eintracht punkten. Auch menschlich kommt er bei Verein und Fans an. Die Kollegen der "Frankfurter Rundschau" haben mit Rönnow jetzt gesprochen, über Verletzungen, sein Verhältnis zu Trapp und seine neue Vaterrolle. "Im Fußball gibt es nur schwarz und weiß. Hälst du den Ball, bist du der Größte – lässt du ihn rein, bist du eine Niete. So ist es. Sehen Sie, ich habe mich vor eineinhalb Jahren bewusst für Frankfurt und gegen andere Klubs entschieden, weil ich hier ein gutes Gefühl hatte. Dann verletze ich mich – und nach vier Wochen war ich vergessen. Es geht rasend schnell in die eine oder die andere Richtung", sagte Rönnow.

Eintracht Frankfurts Torwart Frederik Rönnow: "Ich habe mich vor eineinhalb Jahren bewusst für Frankfurt und gegen andere Klubs entschieden, weil ich hier ein gutes Gefühl hatte." (Quelle: Jan Hübner/imago images)



Das Verhältnis zu Kevin Trapp sei gut. "Wir sprechen viel miteinander, es gibt überhaupt keine Probleme oder Schwierigkeiten. Er ist auch sehr respektvoll mit mir umgegangen, als er hierher kam, weil er wusste, dass es eine schwierige Situation für mich ist. Wir haben großen Respekt voreinander", so Rönnow im Interview.

Eintrachts Trainer Adi Hütter hat mit Jörg Zeyringer ein Buch geschrieben. "Teamgeist – Wie man ein Meisterteam entwickelt" heißt es und die beiden haben es gestern Abend in der IHK vorgestellt. In der Beschreibung steht: "Aus verschiedenen Persönlichkeiten ein Meisterteam zu formen – das gehört zu den größten Herausforderungen für alle Menschen, die in Teams arbeiten, diese führen oder trainieren und motivieren."

Adi #Hütter mit seinem Freund und Co-Autor Jörg Zeyringer bei der Vorstellung ihres neuen Buches in der @IHK_FFM 📗🎤#SGE pic.twitter.com/yPxG24OKXn — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 4, 2019

