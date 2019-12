LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Martin Hinteregger spricht über Zeit nach Karriereende

18.12.2019, 16:00 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das ist eine schöne Aktion: Vor dem Heimspiel der Löwen Frankfurt gegen Kaufbeuren findet am Sonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr ein Weihnachtsbasar statt. Organisiert wird die Aktion vom Fan-Beirat der Löwen und einigen Fan-Klubs. Die Erlöse werden zu je 50 Prozent an den Löwen Frankfurt e.V. und an den Löwenherzen e.V. gespendet.



Weihnachten mit den Löwen Frankfurt: Am kommenden Sonntag findet von 13:30 bis 16:30 Uhr vor dem Heimspiel der... Gepostet von Löwen Frankfurt Eishockey e.V am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Wussten Sie, dass Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln in der Bundesliga schon stolze 86-Mal aufeinander getroffen sind? Und ratet mal, wer mehr Spiele davon gewinnen konnte...



Martin Hinteregger war schon immer ein besonderer Profi. Im Fußball-Magazin "Ballesterer" hat der Profi von Eintracht Frankfurt jetzt in einem ausführlichen Interview Einblicke in sein Seelenleben gegeben und auch erzählt, was er nach dem Karriereende vorhat. Lesenswert!



Wer nächstes Jahr beim Frankfurter Marathon mitlaufen will, sollte sich schnell noch registrieren. Ab dem 1. Januar erhöht sich die Gebühr für die Voranmeldung von 75 auf 90 Euro.



Wer sich zum Preis von 75 Euro für den 39. Mainova Frankfurt Marathon 2020 anmelden möchte, kann die Online-Anmeldung bis einschließlich 31. Dezember 2019 nutzen. Am 1. Januar erhöht sich der Organisationsbeitrag auf 90 Euro.

➡️ https://t.co/jPnwswJDl9

📸: ASICS pic.twitter.com/SaDA80BpWm — Frankfurt Marathon (@ffm_marathon) December 18, 2019

Eintracht-Eigengewächs Jabez Makanda darf sich freuen: Der Stürmer der U19 bekommt bei der SGE ab dem 1. Juli 2020 einen Profivertrag für ein Jahr. Makanda kam 2018 vom 1. FC Nürnberg und erzielte in der aktuellen Saison vier Tore in zwölf Spielen für die A-Junioren der Hessen. Mal schauen, ob seine Karriere auch bei den Profis so weitergeht.

Was geht da mit der SGE und Ante Rebic? Der ehemalige Eintracht-Stürmer ist beim AC Mailand schon länger unglücklich. Jetzt mehrt eine Begegnung mit SGE-Trainer Adi Hütter die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Frankfurt. Am Montag traf sich der Kroate mit einigen ehemaligen Kollegen in eine Frankfurter Restaurant – und sprach dabei auch 20 Minuten mit dem Eintracht-Coach. Die Kollegen der Hessenschau haben hier die ganze Geschichte aufgeschrieben.



Guten Morgen an diesem Mittwoch, Frankfurt! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie auch heute wieder durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.