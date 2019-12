LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Trapp wieder im Training, Rönnow fällt aus

17.12.2019, 13:48 Uhr | t-online.de

Mijat Gacinovic ist nach dem brutalen Tritt von Schalke-Torwart Alexander Nübel und der dabei erlittenen "schweren Rippenprellung" für die morgige Partie gegen Köln überraschend bereits wieder eine Option.

"Eigentlich fast ein Wunder, dass er morgen ein Thema sein könnte", sagte Trainer Adi Hütter über Gacinovic: "Die Schramme, die er da hat, ist weniger das Problem als die Rippenprellung. Er hat schon signalisiert, dass er Mittwoch wieder dabei sein möchte."

Nübel hatte Gacinovic bei einer Verteidigungsaktion mit gestrecktem Bein und den Stollen voran an der Brust getroffen. Der Torwart sah die Rote Karte, Gacinovic wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der "Bild" wird Nübel für vier Spiele gesperrt.

Eintracht Frankfurt wird in den kommenden sechs Wochen auf Torwart Frederik Rönnow verzichten müssen. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erlitt der Däne im Spiel beim FC Schalke 04 (0:1) am Sonntag bei einem Abschlag einen Sehneneinriss am rechten Oberschenkel. Außerdem beklagen die Hessen auch noch den Ausfall von Mittelfeldspieler Lucas Torró, der sich ebenfalls im Schalke-Spiel einen Riss des Innenbandes zugezogen hat. Der Spanier wird voraussichtlich drei bis vier Monate fehlen.

Da Stammtorwart Kevin Trapp nach einer Schulterverletzung erst in der Rückrunde zurückerwartet wird, wird am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln Felix Wiedwald ins Eintracht-Tor rücken.

Der FSV Frankfurt verpflichtet mit Albano Carneiro einen Stützpunkt-Koordinator für die FFH-Fußballschule. Das teilte der Verein heute mit.



Carneiro wird die Arbeit am 1. Juni 2020 beginnen. Er sei laut FSV bereits seit zwölf Jahren als Stützpunkt-Leiter für Ferienkurse in Süd Hessen tätig. An der FFH-Fußballschule soll er Ansprechpartner für bereits bestehende Stützpunkte sein und in Zukunft weitere Stützpunkte generieren. "Carneiro wird darüber hinaus beim FSV Frankfurt vor Ort sein und dort die Trainingslehre im Grundlagenaufbaubereich mitgestalten und weiterentwickeln", heißt es weiter.

Die SGE empfängt den 1. FC Köln am Mittwochabend ab 20.30 Uhr. Das Schiedsrichtergespann steht bereits fest, wie die Eintracht auf Twitter mitteilt:



Am Mittwochabend findet das letzte Heimspiel in Frankfurt in diesem Jahr statt. Die SGE will endlich ihre Negativserie beenden. Doch das Mittelfeld-Trio droht heute auszufallen, schreiben die Kollegen der "Frankfurter Rundschau". Gelson Fernandes plage demnach ein Infekt und es sei fraglich, ob er sich spielbereit fühle. Lucas Torro habe seit dem Spiel gegen Schalke Probleme im Oberschenkel und wie lange die Eintracht auf den verletzten Mijat Gacinovic insgesamt verzichten muss, sei derzeit noch absolut unklar.

Der seit Monaten verletzte Frankfurter Stammkeeper Kevin Trapp nahm gestern wieder am Training teil, zum ersten Mal seit zweieinhalb Monaten. "Mir hat das gefehlt. Jetzt bin ich wieder soweit, die Übungen auf dem Platz machen zu können", sagte der 29 Jahre alte Nationalkeeper in einem Vereins-Video zur ersten Einheit am Montag. Ziel ist das Comeback im Eintracht-Tor beim Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga am 18. Januar bei der TSG 1899 Hoffenheim und die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020.



Der Aufreger der Partie am Samstag von Eintracht Frankfurt und Schalke 04 war ein Foul von Schalkes Keeper Alexander Nübel. Mit einem "Kung-Fu-Tritt" hat dieser Mijat Gacinovic niedergetreten. Nübel hat sich dafür bei Gacinovic entschuldigt. Doch es ist ein Wunder, dass der Mittelfeldspieler nur mit einer Rippenprellung davon kam. Er selbst sagt dazu: "Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball." Weiter bedankt er sich, dass Nübel sich entschuldigt hat. "Das kann im Fußball vorkommen. Ich kann euch jedoch mitteilen, dass es mir trotz Rippenprellung gut geht." Zuvor wurde dieses Foto von dem Verletzten geteilt:

