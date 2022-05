Frankfurts Glasner baut Europa-Finalist komplett um

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat nach dem Einzug ins Finale der Europa League zahlreiche Ver├Ąnderungen vorgenommen. Drei Tage nach dem Halbfinal-Sieg ├╝ber West Ham United verzichtet der ├ľsterreicher am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Spiel der Fu├čball-Bundesliga gegen Borussia M├Ânchengladbach auf fast alle Stammkr├Ąfte. Verteidiger Martin Hinteregger (Oberschenkel) und Mittelfeldspieler Djibril Sow (gebrochene Nase) haben sich am Donnerstag verletzt. Auch Jens Petter Hauge, Rafael Borr├ę, Daichi Kamada, Sebastian Rode, Filip Kostic und Ansgar Knauff stehen nicht in der Startelf.