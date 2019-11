LIVESport-Woche im Live-Blog

Box-Sport Club Hagen Haspe feiert 70. Geburtstag

04.11.2019, 08:53 Uhr | t-online.de

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Am Wochenende hat der Box Club Hagen seinen 70. Geburtstag gefeiert. 350 Besucher sahen 18 spannende Kämpfe in der Hasper Rundturnhalle. Unter den Zuschauern waren auch IBF Europameister Cagri Ermis, Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser und Sportdezenent Henning Keune. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

🥊🥊 Es ist geschafft! Unsere Jubiläums-Veranstaltung zum 70. Geburtstag des BSC ist nun auch Geschichte und wir noch... Gepostet von Box-Sport-Club Hagen Haspe 1949/97 e.V. am Sonntag, 3. November 2019

Herzlich willkommen in der neuen Sport-Woche und dem neuen Sport-Live-Blog aus Hagen. Hier informieren wir auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Hagen wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!