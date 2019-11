LIVESport-Woche im Live-Blog

Eintracht Hagen Spieler für Nationalmannschaft nominiert

19.11.2019, 08:17 Uhr | t-online.de , tme

"Eintracht Hagen"-Aufschriften in der der Krollmann-Arena in Hagen: Ein Spieler des Vereins ist für die Nationalmannschaft nominiert worden. (Quelle: Beautiful Sports/imago images)

17.49 Uhr: Phoenix Hagen glaubt daran, es zu schaffen



Nach der erneuten Niederlage gegen Schalke ist die Stimmung bei Phoenix Hagen angeschlagen. "Es ist in der Tat keine leichte Situation für uns. Wir haben jetzt sechs Spiele in Folge mit ein, zwei Würfen verloren. Es ging mit dem Buzzerbeater von Carter los und wir haben uns bis heute nicht die nötige Leichtigkeit erarbeitet, in solchen Situationen am Ende zu bestehen", sagt Headcoach Chris Harris. Dennoch ist er überzeugt, aus der Negativserie herauskommen zu können: "Mit Jonathan haben wir einen guten Fang gemacht und sind weiterhin davon überzeugt, dass wir es schaffen können."

16.06 Uhr: Eintracht Hagen Spieler für Nationalmannschaft nominiert

Niko Bratzke von Vfl Eintracht Hagen ist in den Kader der U18/U19-Nationalmannschaft berufen worden. Der Rückraumspieler ist für den Lehrgang in der Sportschule Kaiseraus vom 24. bis 27. November nominiert. Damit könnte für ihn beim Ausfall eines Spieler ein Einsatz in der Nationalmannschaft näher rücken.

Freitag das erste Mal im Profikader✅, jetzt für Deutschland im Einsatz! 🇩🇪 Nach Tom Bergner das nächste tolle Zeichen an unsere Nachwuchsabteilung. Glückwunsch Niko und viel Erfolg! 💪 Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Montag, 18. November 2019

12.20 Uhr: Eintracht Hagen verliert gegen Menden



Auch der VfL Eintracht Hagen musste am Wochenende eine Niederlage einstecken. Und zwar gegen SG Menden Sauerland. Die Hagener verloren mit 26:29 zwar nur knapp, aber erlebten deswegen trotzdem einen "ernüchternden Abend", wie es in einem Facebook-Post des Vereins heißt.

9.06 Uhr: Phoenix Hagen verlieren gegen Schalke



Das war wohl nichts. Knapp, aber dennoch verloren hat Phoenix Hagen beim gestrigen Spiel gegen FC Schalke 04 Basketball. Der Tabellenletzte unterlag mit 76:79 zwar nur knapp den Schalkern, dennoch schlittern die Hagener mit der erneuten Niederlage immer weiter in Richtung Abstieg.



