Bewegtbildrechte für die ProA neu werden ausgeschrieben

16.12.2019, 17:23 Uhr | t-online.de , tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Die Sperrung des Lehrschwimmbeckens in Dahl wegen des Verdachts auf Legionellen im Bereich der Duschen ist aufgehoben. Das teilte die Seite "Sport in Hagen" auf Facebook mit. Nach einer thermischen Desinfektion seien keine Auffälligkeiten mehr festgestellt worden, hieß es.

Die Bewegtbildtrechte für die Liveübertragungen der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA werden neu ausgeschrieben. Das teilte Phoenix Hagen in einer Mitteilung zum Thema am Montag mit. "Mit der Entscheidung, ab der Saison 2017/18, alle Spiele der ProA einheitlich auf einer Plattform live zu übertragen, wurde den Basketballfans ein deutlicher Mehrwert geboten", sagt Geschäftsführer Christian Krings. "Durch die zentrale Anschaffung von professionellem Equipment durch die Liga wird für alle Übertragungen der Vereine der ProA eine einheitliche Qualität auf hohem Niveau ermöglicht", heißt es zur Begründung.

Beim gestrigen Spiel von BG Hagen gegen UBC Münster gewann die U18 der Jugenregionalliga zwar, allerdings nur mit einer starken zweiten Halbzeit und nach einer Schrecksekunde am Anfang des Spiels für Juri, der sich den Knöchel verletzte und ausschied, wie der Verein auf Facebook mitteilte.



Für die Basketball-Teams von Phoenix Hagen war es ein erfolgreiches Wochenende. Erst haben die Profis in der 2. Basketball-Bundesliga den dritten Heimsieg in Folge eingefahren. Sie setzten sich mit 81:66 gegen die Wiha Panthers Schwenningen durch. Auch die Jugend war erfolgreich: Die U-19-Mannschaft trennte sich mit 78:65 von SG ART Giants Düsseldorf. Wenn das kein guter Start in die Woche ist...

!!!Das ist der dritte Heimsieg in Folge!!! Phoenix Hagen gewinnt am 15. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga... Gepostet von Phoenix Hagen am Samstag, 14. Dezember 2019

Guten Morgen! Willkommen in der neuen Sport-Woche in Hagen. Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!