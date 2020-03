HSV-Profi feiert Comeback – nach halbem Jahr Pause

LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV-Profi feiert Comeback – nach halbem Jahr Zwangspause

04.03.2020, 13:08 Uhr | t-online.de, ags

Neben HSV und St. Pauli gibt es in Hamburg auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.

In Hamburg ist ein Paket aus Bielefeld angekommen. Wie der FC St. Pauli auf Twitter mitteilte, haben die Kiezkicker offenbar Post von Arminia Bielefeld bekommen. Zeugwart Thorge Blöcker öffnete das Paket. Darin befanden sich Fußbälle. Wie Blöcker aufklärte, hatten die Bielefelder bei ihrem Spiel im Dezember die Bälle "versehentlich eingepackt" – und nun zurückgeschickt.

Der HSV feiert das Comeback von Abwehrspieler Jan Gyamerah. Er ist wieder voll in das Mannschaftstraining eingestiegen. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger absolvierte am Mittwoch erstmals nach sechsmonatiger Pause wegen Wadenbeinbruchs eine Einheit mit dem Team des Hamburger SV.

Moin aus dem Volkspark 👋🏻 Wir starten mit dem heutigen Training 🔛



Jan #Gyamerah wird heute zu 100 Prozent wieder ins Mannschaftstraining einsteigen 💪🏻#nurderHSV #Training pic.twitter.com/bHlM4Fqutn — Hamburger SV (@HSV) March 4, 2020

Am 7. März trifft der Hamburger SV auf Jahn Regensburg. Der Klub aus dem Süden hat den Ruf, ein "Angstgegner" der Hamburger zu sein. Dazu hat der HSV zwei Niederlagen hintereinander eingefahren. Die Mannschaft von Coach Dieter Hecking ist unter Druck, auch wenn die Rothosen versuchen, die brenzlige Situation herunterzuspielen. Adrian Fein betonte vor der Presse, dass man positiv an das nächste Match herangehe.

Auch das noch!: Jetzt kommt der Angstgegner des HSV https://t.co/3sWxA133od pic.twitter.com/8rYnPtaL3Z — MOPO Hamburg Sport (@mopo_sport) March 4, 2020

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie auch heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.