LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV und FC St. Pauli dürfen weiter trainieren

16.03.2020, 13:11 Uhr | t-online.de

Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog halten wir Sie darum über den Hamburger Lokalsport auf dem Laufenden.

In einer Mitteilung vom Sonntag hat Hamburg den Sportbetrieb in der Hansestadt untersagt. Sporthallen sowie in Fitnessstudios müssen geschlossen bleiben. Doch eine Ausnahme gibt es: Spitzensportler und Kaderathleten sind davon ausgenommen, heißt es. Sie gilt für das Training der Profifußballer des HSV und des FC St. Pauli sowie für Kaderathletinnen und -athleten, die sich zum Beispiel auf die Olympischen Spiele vorbereiten müssen.

In Hamburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort der komplette Sportbetrieb auf Sportplätzen, in Sporthallen sowie in Fitnessstudios und vergleichbaren Einrichtungen untersagt.

"Die Corona-Ausbreitung stellt unser Gemeinwesen vor große Herausforderungen. Dem Ziel, die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen, müssen sich alle anderen Interessen, auch die des Sports, unterordnen", sagte Sportsenator Andy Grote.

Der FC St. Pauli erklärte auf Twitter: "Fußball ist jetzt erstmal wirklich Nebensache. Passt aufeinander auf, helft Euch und bleibt vor allem gesund". Vorab schreibt der Klub "#matchday! Oder auch nicht", denn derzeit entfallen alle Bundesligaspiele aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus. "Wir schaffen das gemeinsam!"

In Zeiten der Corona-Krise ist Fußball Nebensache, wie auch der Hamburger SV findet. Auf Twitter appelliert der Klub an seine Fans, auf sich aufzupassen und gesund zu bleiben. Derzeit gebe es Dinge, die wichtiger als Fußball sind, wie die Gesundheit. Mladen Petric schreibt: "Es geht darum, die Risikogruppen zu schützen, und unsere Krankenhäuser vor dem Kollaps. Handelt verantwortungsbewusst und tragt euren Teil dazu bei, diese Pandemie schnellstmöglich zu beenden." Mit dem Hashtag #stayhome schließt er seinen Post ab.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie auch heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.