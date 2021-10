465 Menschen an Bord

Kreuzfahrtschiff kracht gegen Kaimauer in der Hafencity

10.10.2021, 12:52 Uhr | t-online

Unfall auf der Elbe: Bei einem missglückten Wendemanöver steuerte ein Kapitän sein Kreuzfahrtschiff gegen eine Mauer in der Hamburger Hafencity. Erst Stunden später konnte es wieder auslaufen.

Beim Wenden in die Hamburger Hafencity hat sich der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs "MS Hamburg" verschätzt: Sein Manöver missglückte und er krachte mit seinem Schiff in die Kaimauer.

Wie der NDR berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 17.30 Uhr. Das Schiff mit 465 Menschen an Bord hatte wohl keinen technischen Defekt – vielmehr habe der Kapitän den Wind und die Strömung in der Nordelbe unterschätzt und habe deshalb die Mauer am Chicago-Kai geschrammt.



Verletzte gab es dabei nicht, aber das Schiff wurde so stark beschädigt, dass es vorerst nicht mehr ablegen durfte. Erst in der Nacht gegen ein Uhr habe es vom Schiffs-TÜV grünes Licht zum Auslaufen gegeben. Nun ist die "Hamburg" unterwegs nach Borkum.