Weltkriegsbombe in Hannover-Misburg erfolgreich entschärft

03.06.2021, 20:45 Uhr | dpa

Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst stehen an einer Baustelle: Auf einem Baufeld im Stadtteil Misburg-Nord in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (Quelle: Stratenschulte/dpa)

In Hannover ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Als das Baufeld auf weitere Kampfmittel sondiert wurde, ist eine zweite Bombe aufgetaucht.

Auf einem Baufeld im Stadtteil Misburg-Nord in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die noch am selben Tag entschärft werden musste. Bei der weiteren Sondierung des Geländes wurde dann eine zweite Zehn-Zentner-Bombe entdeckt. Beide Bomben mussten vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden.

Fahrzeuge von Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst stehen an der Baustelle: Wegen der Entschärfung müssen Tausende Menschen ihre Häuser verlassen. (Quelle: dpa)

Dafür mussten 15.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, so die Stadt. Gegen 20 Uhr war die erste der zwei Fliegerbomben entschärft. Die zweite ließ sich manuell nicht entschärfen und musste von den Kampfmittelbeseitigern deswegen mit einem Wasserstrahlschneidgerät bearbeitet werden. Die Arbeiten dazu dauerten am Abend noch an.