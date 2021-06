Bei Auseinandersetzung an Kreuzung

Mann in Innenstadt von Hannover erschossen

03.06.2021, 18:42 Uhr | t-online, dpa, mtt

Eine Bluttat hat in der Innenstadt von Hannover einen Großalarm ausgelöst: Ein Mann wurde am Donnerstagmittag auf der Straße erschossen. Zwischen den Insassen zweier Autos habe es eine Auseinandersetzung gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Zeugen berichteten von mehreren Schüssen. Der Wagen mit einem getroffenen Mann rollte aus und blieb an einem Verkehrsschild stehen. "Ein Insasse des Porsche, nach bisherigen Erkenntnissen 30 Jahre alt, ist infolge der Auseinandersetzung verstorben", sagte der Sprecher., Die Polizei hatte die Kreuzung Herschelstraße/Weidendamm/ Arndtstraße weiträumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte waren gegen 13.30 Uhr alarmiert worden.

Ein Mitarbeiter im Spurenschutzanzug macht Fotos von einem Wagen in Hannover: Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. (Quelle: Stratenschulte/dpa)



Zeuge: "Es war wie im Wilden Westen"



Die zwei Autos, ein weißer Mercedes aus Bayern sowie ein schwarzer Porsche Cayenne mit Hannoveraner Kennzeichen, wiesen Schäden an den Scheiben auf. Nach mehreren mutmaßlichen Tätern werde nun gefahndet. Schwer bewaffnete Beamte sicherten den Tatort.

Zeugen berichten laut "Hannoverscher Allgemeiner", dass der weiße Mercedes und der schwarze Porsche an der Kreuzung hielten. Der Beifahrer des Porsche sei ausgestiegen, habe mit einem Gegenstand auf die Seiten- und Frontscheibe des Mercedes eingeschlagen. Dann sei der Mercedes-Fahrer ausgestiegen und habe geschossen. "Es war wie im Wilden Westen, wir hatten Angst, dass wir auch getroffen werden", zitiert die "HAZ" einen Zeugen.

Zu den Hintergründen lasse sich noch nichts sagen, dies sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. "Zum Glück haben wir viele Zeugen, die wir befragen können."