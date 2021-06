Hannover

Verkürzte Ausbildung in der Pflege: Ministerium informiert

28.06.2021, 01:57 Uhr | dpa

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) stellt zusammen mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute (11.30 Uhr) in Hannover eine Kampagne für eine verkürzte Ausbildung von Pflegekräften vor. Das Projekt "Meine Zukunft Pflege" wirbt damit, die Ausbildung von Assistentinnen und Assistenten von zwei Jahren auf ein Jahr zu verkürzen. Das Angebot richtet sich nach Angaben des Ministeriums an Menschen, die bereits eine Berufsausbildung haben oder durch Hilfstätigkeiten wie dem Bundesfreiwilligendienst Vorerfahrungen in der Pflege besitzen. Durch die verkürzte Ausbildung sollen schneller weitere dringend benötigte Pflegekräfte gewonnen werden.