Trotz roter Ampel

Seniorin prallt mit Auto gegen Straßenbahn

29.07.2021, 14:11 Uhr | dpa, t-online

Mit einem Pkw ist eine Seniorin in Hannover gegen eine tonnenschwere Stadtbahn gekracht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss derzeit noch geklärt werden.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Hannover-Mittelfeld in eine Straßenbahn geprallt. Sie befuhr mit ihrem Peugeot die Straße am Mittelfelde und soll dabei die von rechts kommende Bahn übersehen haben – trotz Andreaskreuz und roter Ampel, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Die 85-Jährige sei bei dem Unfall verletzt worden und habe behandelt werden müssen. Außerdem stand sie nach der Kollision unter Schock. Ob die Stadtbahn fahrtüchtig ist, muss noch überprüft werden.

Die Insassen der Straßenbahn blieben demnach unverletzt. Aufgrund des Unfalls kam es nach Angaben der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra zu Sperrungen und Verzögerungen im Bus- und Bahnverkehr.