Ohne Abstand und Maske

Disco in Hannover wirbt mit Party "wie früher"

27.08.2021, 09:12 Uhr | t-online

Menschen feiern in einer Diskothek (Symbolbild): Fast alle üblichen Corona-Regeln fallen bei der Party am Samstag weg. (Quelle: BildFunkMV/imago images)

In einer Diskothek in Hannover darf am Samstag erstmals wieder ganz ohne Maske und Abstand gefeiert werden. Hinein darf allerdings nur, wer geimpft oder genesen ist. Das finden nicht alle gut – weshalb der Betreiber zusätzliche Türsteher einsetzt.

"Tanzen und feiern ohne Maske, keine Abstandsregeln – alles wie früher": So wirbt die "Dax Bierbörse" in Hannover für eine Veranstaltung am Samstagabend. Wo sonst auf der Tanzfläche Maskenpflicht und Abstandsgebot besteht, dürfen die Menschen also wieder eng zusammen feiern. Möglich macht das die 2G-Regelung: Nur Geimpfte und von einer Coronavirus-Infektion Genesene dürfen kommen.

An den anderen Tagen dürfen auch Getestete in der "Dax Bierbörse" feiern – dann gelten allerdings die üblichen Corona-Regeln für alle Gäste. Trotzdem gefällt die 2G-Regel am Samstag nicht allen: Auf Facebook bezeichnen Nutzer den Test der 2G-Regel als "Schwachsinn" und "idiotisch". Aber es gibt auch positive Stimmen: "Richtig so", kommentiert eine Nutzerin.

Disco-Betreiber hat mehr Türsteher angefordert

Die Feier nur für Geimpfte und Genesene sei zunächst als Test geplant, sagte "Bierbörse"-Betreiber Theo Vagt der "HAZ". Trotz des beschränkten Einlasses werde die Diskothek nur zur Hälfte ausgelastet werden. Am Eingang zum Club hält er es für möglich, dass es wegen des Ausschlusses Nicht-Geimpfter zu Ärger kommen könnte, weshalb er zusätzliche Türsteher angefordert habe.

Laut der seit Mittwoch gültigen Corona-Verordnung können Betreiber von Clubs und Diskotheken in ganz Niedersachsen die Türen nur für Geimpfte und Genesene öffnen. Tun sie das, dürfen sie auf die Maskenpflicht im Club verzichten.