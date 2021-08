Hannover

Technik statt Mensch: Agentur für Arbeit stellt Studie vor

30.08.2021, 02:43 Uhr | dpa

Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute in Hannover eine Studie zum Einfluss des technologischen Wandels auf die Arbeitsplätze in Niedersachsen und Bremen vor. In der Untersuchung habe das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unter anderem ermittelt, dass an jedem dritten Arbeitsplatz mehr als 70 Prozent der Tätigkeiten von Computern übernommen werden könnten, teilte Agentur für Arbeit vorab mit. Die Forscher hätten sich mit der Frage beschäftigt, in welchem Umfang Technologien berufliche Tätigkeiten ersetzen könnten und was dies für Unternehmen und Beschäftigte bedeutet.